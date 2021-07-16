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Инициаторы сноса планетария Пензы номинированы на антипремию «Вандализм года»
Общество
Инициаторы сноса планетария Пензы номинированы на антипремию «Вандализм года»
Федеральное агентство новостей  / 

Пенза, 16 июля. За «особый вклад в разрушение культурного наследия» страны на Всероссийскую антипремию «Вандализм года» номинированы две организации Пензы и зампред правительства региона. Претендентам было предложено побороться за необычное звание после сноса единственного в мире деревянного планетария, признанного объектом истории и культуры местного значения. 

Номинантами антипремии стали: ООО «Архитектурная мастерская Л. М. Ходоса», ответственное за разработку проекта «сохранения» ОКН, ООО НПЦ «Цера», организовавшее снос планетария при помощи бульдозеров, а также заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, курирующий процесс реконструкции сооружения.

Инициаторы сноса планетария Пензы номинированы на антипремию «Вандализм года»
бандерлогинаследия.рф  / Федеральный реестр и антипремия вредителей культурного наследия

Выбор претендентов на премию организован в рамках молодого проекта «Бандерлоги наследия», который представляет собой открытый реестр физических лиц, экспертов, компаний и органов государственной власти, отличившихся в причинении вреда культурному наследию России.

Народное голосование за определение победителей в номинации «Вандализм года» начнется летом, церемония вручения запланирована на сентябрь.

Инициаторы сноса планетария Пензы номинированы на антипремию «Вандализм года»
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее ФАН сообщал, что под Тулой на территории крупнейшего в стране цыганского табора сносят незаконные постройки. Уничтожение строений прошло в присутствии спасателей, медиков и правоохранителей.

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россия пенза пензенская область планетарий
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