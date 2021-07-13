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Хабиб уверен, что Конор не вернется на вершину UFC после перелома ноги
Спорт
Хабиб уверен, что Конор не вернется на вершину UFC после перелома ноги
Prt Scr youtube.com

Махачкала, 13 июля. Хабиб Нурмагомедов оценил шансы Конора Макгрегора вернуться на вершину UFC после тяжелой травмы, полученной в третьем бою с Дастином Порье.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов убежден, что ирландец Макгрегор не выйдет на прежний уровень после перелома ноги, полученного в поединке с Порье на турнире в Лас-Вегасе. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

«Сломанная нога никогда не позволит ему наносить удары с прежней силой. Я не верю, что он вернется. По возрасту Конор еще в порядке. Но то, что случилось с его разумом и ногами… Этот парень закончился», — заявил Нурмагомедов.

В конце первого раунда боя с Порье Макгрегор оступился и сломал ногу. Судьи зафиксировали победу американца техническим нокаутом. Макгрегор уже перенес операцию. Он сообщил, что через шесть недель намерен приступить к тренировкам.

Ранее Конор Макгрегор дал первый комментарий после перенесенной операции на ноге. Он обратился к Порье в Twitter-аккаунте, назвав победу американца незаслуженной.

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