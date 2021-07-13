Хабиб уверен, что Конор не вернется на вершину UFC после перелома ноги

Махачкала, 13 июля. Хабиб Нурмагомедов оценил шансы Конора Макгрегора вернуться на вершину UFC после тяжелой травмы, полученной в третьем бою с Дастином Порье.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов убежден, что ирландец Макгрегор не выйдет на прежний уровень после перелома ноги, полученного в поединке с Порье на турнире в Лас-Вегасе. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

«Сломанная нога никогда не позволит ему наносить удары с прежней силой. Я не верю, что он вернется. По возрасту Конор еще в порядке. Но то, что случилось с его разумом и ногами… Этот парень закончился», — заявил Нурмагомедов.

В конце первого раунда боя с Порье Макгрегор оступился и сломал ногу. Судьи зафиксировали победу американца техническим нокаутом. Макгрегор уже перенес операцию. Он сообщил, что через шесть недель намерен приступить к тренировкам.

Ранее Конор Макгрегор дал первый комментарий после перенесенной операции на ноге. Он обратился к Порье в Twitter-аккаунте, назвав победу американца незаслуженной.