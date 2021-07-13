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Россиянам объяснили, как определить высокий уровень холестерина по пальцам рук
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Общество
Россиянам объяснили, как определить высокий уровень холестерина по пальцам рук
pixabay.com/PD

Вашингтон, 13 июля. Диагностика повышенного уровня холестерина часто требует сдачи анализа крови, однако в некоторых случаях его можно выявить по внешним признакам.

Группа ученых из Турции и США предупредила об опасности ксантом — образований на коже желтого цвета. Как утверждают авторы исследования, опубликованного в издании Hindawi, эти образования являются признаком повышенного уровня холестерина.

Исследователи предупреждают, что ксантомы оказывают негативное влияние на состояние суставов. Так, пациенты могут сталкиваться с ограничением подвижности некоторых пальцев. Отмечается, что чаще всего эти образования встречаются у лиц пожилого возраста.

Диетолог Светлана Фус ранее объяснила, в чем заключается преимущество вишни перед черешней. Первая регулирует уровень холестерина в организме и способствует улучшению качества сна, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Еще один «вкусный» способ снижения уровня холестерина назвали ученые из США. Для этого необходимо добавлять в рацион клубнику, передает «Ридус».

Высокий уровень холестерина — опасен для здоровья. Это состояние может привести к разрыву кровеносных сосудов и инсульту.

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