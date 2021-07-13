Пожилая заключенная сбежала из колонии в Волгограде

Волгоград, 13 июля. Пожилая мошенница объявлена в розыск на территории Волгоградской области. 60-летняя женщина обошла посты охраны и скрылась из колонии-поселения.

По данным регионального УФСИН, сбежавшая была осуждена в 2020 году по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Суд приговорил ее к одному году восьми месяцам лишения свободы. Однако горожанка решила не дожидаться законного освобождения и совершила побег.

«Ее приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы средней длины, коричневого цвета, глаза карие, лицо среднее овальное, лоб средний, брови средние дугообразные, нос средний, рот малый, губы тонкие, уши средние прилегающие, подбородок средний закругленный. Особых примет нет. Была одета: юбка черная, розовая футболка, зеленая косынка, синие шлепки, с собой черный пакет», — уточнили в Управлении.

34.fsin.gov.ru / Пресс-служба УФСИН России по Вологодской области.

Установлено, что вероятнее всего женщина может находиться на хуторах Креповский или Медведевский. В настоящее время правоохранители устанавливают возможных сообщников мошенницы.

Ранее ФАН сообщал, что в Урюпинске молодой мужчина на спор выбил дверь в здании городской администрации. После задержания хулиган сознался в содеянном, пояснив, что совершил данный поступок из-за сомнения товарищей.