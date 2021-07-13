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Ростех опубликовал видеоролик с принципиально новым истребителем
Технологии
Ростех опубликовал видеоролик с принципиально новым истребителем
rostec.ru  /  Пресс-служба Ростех

Москва, 13 июля. Госкорпорация «Ростех» опубликовала в Сети тизер перед премьерой принципиально нового самолета, которая состоится 20 июля в подмосковном Жуковском.

Представители компании пока не раскрывают внешнего вида самолета и точных технических параметров. В видео показаны лишь очертания новейшего истребителя. Все ключевые особенности и уникальные свойства новинки есть в тизере, отметили в Ростехе.

Военные эксперты сделали вывод, что если видео доступно только на английском языке, то новинка, скорее всего, больше ориентирована на заграничных заказчиков. Вероятно, речь в тизере может идти об однодвигательном истребителе Сухого, про работу над которым компания заявляла ранее. Известно, что это будет малозаметный сверхзвуковой самолет.

Ростех планирует представить принципиально новый истребитель в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который проходит с 20 по 25 июля. Разработчики нового проекта подчеркнули, что Россия является «законодательницей моды» в области создания боевых самолетов, пишет «Царьград».

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