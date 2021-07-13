Журналист Коц выявил основные способы «распила» оборонного бюджета в Пентагоне

Москва, 13 июля. Вывод американских войск из Афганистана лишний раз продемонстрировал запредельный уровень коррупции Пентагона. Об этом рассказал российский журналист Андрей Коц.

Афганистан, в котором США проводили военные операции на протяжении 20 лет, стал настоящей «черной дырой» для бюджетов Пентагона, пишет Коц для РИА Новости. Согласно выводам специальной комиссии конгресса, проводившей проверку трат оборонных средств, с 2008 года США вложили в капитальные активы южноазиатской страны 7,8 млрд долларов, из которых 2,4 млрд бесследно исчезли. Последняя проверка была проведена еще в 2019 году.

Журналист отмечает, что к причинам относится не только коррупция американских военных, но и нецелевое расходование средств. Например, Пентагон вложил семь миллионов долларов в строительство женской полицейской академии в провинции Бамиан, при том, что в Афганистане женщин запрещено учить подобным профессиям. Также огромные средства были потрачены на объекты, которые на данный момент либо закрыты, либо вовсе заброшены.

Согласно подсчетам независимых специалистов, в американском оборонном ведомстве бесследно исчезли примерно 35 триллионов долларов. При этом в бухгалтерские отчеты вносились суммы, которые в процессе перемещения между счетами учитывали множество раз. Как отмечает Коц, такой подход позволяет Пентагону тщательно «запутывать следы», скрывая колоссальный «распил» государственных средств.

Ранее сообщалось, что Пентагон сменил командующего войсками США и НАТО в Афганистане. По данным американского оборонного ведомства, командующего войсками США и НАТО в Афганистане генерала Скотта Миллера сменит Фрэнк Маккензи.