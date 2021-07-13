Биологи научились определять состав подсолнечного масла по ДНК растения

Москва, 13 июля. Ученые из России и США определили генетические маркеры подсолнечника, которые позволяют предсказывать жирнокислотный состав получающегося из растения масла.

Специалисты из Сколковского института науки и технологий и Университета Южной Калифорнии проанализировали ДНК российской коллекции подсолнечника, выявив специфические генетические маркеры. Результаты исследования опубликованы в научном журнале BMC Genomics.

Молекулярные биологи выяснили, что химический состав подсолнечного масла зависит от примерно 30 тыс. небольших мутаций. При этом почти половина из них взаимосвязана с олеиновой и линолевой кислотами, которые считаются основными компонентами продукта.

Российские ученые ранее смогли модифицировать ДНК клонированной коровы. Такое научное достижение позволит приблизиться к возможности создания гипоаллергенного молока.