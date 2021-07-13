Мастера из Козельска превратили участок в парк со скульптурами сказочных существ

Двух Владимиров — Вихлянцева и Колесникова — объединяет не только имя, но и любовь к сказке, которую они воплотили в жизнь. За 11 лет мастера изваяли более тысячи скульптур фантастических существ.

Идея создать поистине волшебный парк с фантастическими деревянными фигурами пришла в голову Владимиру Вихлянцеву еще в 2010 году. Именно тогда он познакомился с тезкой — скульптором Владимиром Колесниковым, с которым его объединила общая любовь к сказкам и драконам.

«Началось все с камина в бане. Я нашел мастера, который делал здесь городской парк, и попросил его сделать мне камин в бане. Когда он приехал на участок, он понял, что он отсюда уже долго не уедет. И предложил мне сделать на следующий год беседку с драконом, а потом уже и за дом взялись», — рассказал мужчина.

В парке, который Владимир скромно назвал «Вихляндией», за 11 лет упорной работы появилось более тысячи скульптур и сооружений. Парк уже давно стал местной достопримечательностью, привлекающей посетителей.

Мастер из Козельска признается: особой концепции у него не было. Сказочный мир возник как будто по волшебству, благодаря богатой фантазии обоих творцов. В «Вихляндии» ее плоды буквально на каждом шагу: здесь можно посмотреть и на «дом пирата» в виде черепа, и на охраняемую Голлумом из «Властелина колец» каменоломню, и на неизвестных даже сказочной науке существ. Но, главенствующее место в парке, конечно же, отведено любимым мастерами огнедышащим. Останавливаться на достигнутом скульпторы не собираются — ведь просторы фантазии, как известно, не имеют границ.