Не будьте русской смертью: Роман Носиков о том, что открыла пандемия

Мировая пандемия вскрывает лицемерие Запада. Запад больше ценит возможность наносить ущерб России, нежели здоровье и жизнь граждан Европы. Но и у нас в стране — не все хорошо. Интересы западных русофобов и внутренних российских турбопатриотов в отношении антиковидных мер подозрительно совпали.

Мы очень долго слушали от наших уважаемых сограждан, которые именуют себя нашей совестью, носителями идей гуманизма и прочей прогрессивности и цивилизации, истории о так называемых западных ценностях.

Нам внушали, что западные ценности — это демократия, терпимость, уважение к правам человека, приоритет ценности жизни человека над прочими интересами — государственными и частными.

При этом как-то подразумевалось, что все эти западные ценности, которые там (на Западе) есть, тут у нас — категорически отсутствуют или заменены полными противоположностями — неуважением к правам, отсутствием уважения к человеческой жизни, самодержавием и ксенофобией.

И естественным, и само собой разумеющимся было предоставление, что на Западе все эти ценности привели к процветанию и прогрессу — развитию технологий и науки, а мы со своими советско-православными замашками катимся в дикость и деградацию.

Ценность любой теории, даже самой стройной, обязана проверяться практикой. А жизнь — это такая штука, что периодически устраивает человечеству проверки.

И вот, в мире бушует пандемия коронавируса. Врачи и патологоанатомы выбиваются из сил, забиты морги и больницы. Мир — в локдауне. Бизнесы разоряются один за другим, производство товаров и услуг сокращается, правительства вбрасывают в народ пособия. Как результат, растет инфляция.

И как же Запад реагирует на этот стресс? Что для этой западной системы оказывается наиболее важным? Что эта система спасает прежде всего? Людей? Малый и средний бизнес? Науку и прогресс?

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал европейские страны не признавать российские и китайские вакцины на своей территории. Кроме того, г-н Бон предъявил претензии Греции за то, что она впускает на свою территорию граждан России, получивших прививку российскими вакцинами.

Но вы только не подумайте — это никакая не русофобия.

«Это не потому, что мы дискриминируем ту или иную страну, а потому что мы считаем надежными только те четыре вакцины, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств», — сказал Бон.

При этом Франция — западная цивилизованная страна с развитой наукой и высокими технологиями — не смогла создать собственную вакцину.

«Провалились усилия французской компании, которая очень старалась, но не смогла. Сочувствуем неудаче Франции. Клеману Бону можно было бы честно сказать: Франция не смогла произвести свою вакцину, мы завидуем всем, кто смог, нам поставлена задача пропагандистскими методами противодействовать успеху стран, которые продемонстрировали миру достижения своей науки», — отметила глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

Захарова также отметила, что французский вирусолог, глава комитета Франции по вакцине от COVID-19 Мари-Поль Кьени отметила высокую эффективность российской вакцины «Спутник V».

«Ну, просто она — не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог», — выразила мнение Мария Захарова.

Впрочем, для того, чтобы понять, насколько российская вакцина эффективна, не нужно слушать французских вирусологов. Сейчас уже достаточно посмотреть на статистику пандемии в странах, где применяется российская вакцина.

Вот — статистика республики Сан-Марино по заболеваемости.

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А вот — по вакцинации.

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При этом надо учитывать одну пикантную деталь. Никакие другие вакцины, кроме российской, в Сан-Марино не применялись. И дело — не в том, что санмаринцы — какие-то выдающиеся русофилы, а в том, что европейские страны в рамках постоянно упоминаемой ими евросолидарности не поставили в эту европейскую стану ни одной вакцины.

Ни одной.

И власти Сан-Марино были вынуждены кинуться в российские объятия просто потому, что альтернативой русским объятиям были объятия безносой старухи с косой.

А вот — результаты вакцинации в Венгрии. Там тоже применяли российскую вакцину, но уже наряду с другими.

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Премьер-министр Словакии хотел последовать примеру Сан-Марино и Венгрии и закупил русскую вакцину. Это стоило ему отставки. Потому восточный европеец должен ценой жизни доказывать свою верность европейским ценностям, которые, как теперь оказывается, вовсе не про права человека и не про жизнь.

Самая главная европейская ценность — это чванство, гордыня и шовинизм. И пусть платой за них будут жизни тысяч — с ними Европа не расстанется никогда.

Впрочем, такие как я — «ватники» и путинские пропагандисты — этим не удивлены. Мы и раньше все прекрасно понимали и про Европу, и про ценности.

Просто потому что уметь создавать вакцины — это значит уметь господствовать над природой, то есть быть цивилизацией. А нас они никогда цивилизацией не признают просто потому, что это означает дать нам равные с ними права. А у них на нас совершенно иной взгляд и иные, несовместимые с уважением, планы.

Но что меня в этом испытании бедой удивило, так это поведение некоторых сограждан.

Сограждане изготавливают поддельные сертификаты и QR-коды о вакцинации. Соотечественники выливают вакцину в раковину за взятку вместо укола. Соотечественники требуют у епископа Псковского Тихона публично покаяться за призыв к вакцинации.

Маститые политологи выпускают часовые ролики на тему того ужаса, который нас ждет, если мы позволим себя вакцинировать. О цифровом концлагере.

И все это — на фоне постоянных сообщений о том, что умер еще один человек. И еще. И еще. И еще.

Безносая с косой кружится среди нас в вальсе, а мои сограждане вместо того, чтобы попытаться поставить ей подножку, только и знают, как крутить ручку ее патефона.

Удивительным образом вдруг интересы наших консерваторов-патриотов какими-то кривыми логическими путями совпали с интересами западных русофобов. И те, и другие встали на сторону русской смерти. Не смерти по-русски, которая бывает страшна, но все же величественна, потому что «за други своя», а русской смерти. Той, что уже несколько столетий гнусаво провозглашает, что русский должен умереть.

Не надо, люди. Не умирайте.

Помните — русофобы так боятся нашей вакцины не потому, что она плохая, а именно потому, что она отличная. Потому что она — лучшая.

Не надо танцевать с русской смертью. Это глупо и подло по отношению к тем, кто вас любит.

Посмотрите в глаза «цивилизованным» с их злобой и псевдопатриотам с их безумным страхом. И поймите: ни злоба, ни страх — вам не помогут. Вам помогут только вера в нашу страну, доверие к нашим ученым и врачам и чувство долга по отношению к тем, кто от нас зависит.

Идите и сделайте укол.

А если вам все же немного страшно, то это сделает ваш поступок только ценнее. Потому что мы прививаемся не только для себя, но и для того, чтобы не стать причиной чужой смерти.

Мы делаем что-то настоящее именно тогда, когда делаем это друг для друга.

Потому что мы — один народ.