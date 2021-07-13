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Евросоюз просят отреагировать на блокаду Крыма со стороны Украины
Политика
Евросоюз просят отреагировать на блокаду Крыма со стороны Украины
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 13 июля. Евросоюз должен направить миссию в Крым и отреагировать на блокаду полуострова со стороны Украины, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

В ходе совещания по правам человека Чегринец выступил с докладом о санкционной политике Запада в отношении Крыма. Представители украинской делегации пытались прервать его речь, сообщает РИА Новости.

«Призываю страны Евросоюза ответственно подходить к соблюдению прав человека», — сказал Чегринец.

По его словам, Евросоюз должен направить миссию в Крым для оценки действий Украины и наказать инициаторов всех блокад на полуострове. Европейские представители могут лично убедиться в нарушении прав крымчан со стороны Киева, подчеркнул Чегринец.

Ранее в Крыму раскритиковали идею украинских властей по выдворению россиян из республики. Киев дошел до крайней черты, заявил крымский парламентарий Юрий Гемпель.

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украина евросоюз крым Чегринец
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