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Происшествия
СК начал доследственную проверку после взрыва газа в Геленджике
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Погибшим при взрыве в гостинице в Геленджике стал прохожий

  /   Обновлено: 13 июля 2021 10:05
Происшествия
Погибшим при взрыве в гостинице в Геленджике стал прохожий
Пресс-служба администрации Геленджика

Геленджик, 13 июля. Следственные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины и госпитализации двух человек после взрыва в гостинице «Азалия» в Геленджике.

О мощном хлопке стало известно во вторник утром, 13 июля. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обрушилась часть стены здания на Советской улице. По факту случившегося следователи по городу Геленджику начали доследственную проверку, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Погибшим является молодой человек, который в момент взрыва находился на улице. Также травмы получили мужчина и женщина. Прибывшие на место медики доставили их в местное лечебное учреждение.

Согласно поручению исполняющего обязанности главы СКР по краю Андрея Маслова, на место выехала следственная группа из следователей и криминалистов. В настоящее время они проводят осмотр места происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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взрыв гостиница геленджик
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