Эфир: Подведение итогов 30-летней работы комитета по социальной политике Петербурга



Во вторник, 13 июля, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова, приуроченный к 30-летию ведомства.

30 лет назад мэр Ленинграда Анатолий Собчак подписал распоряжение о создании при правительстве города комитета по социальным вопросам. В ходе брифинга Александр Ржаненков рассказывает о непростом пути этой структуры, об успехах, целевых показателях и главных направлениях работы.

В Санкт-Петербурге адресные меры поддержки получают порядка 3 млн человек — это 85 льготных категорий. Среди них — ветераны, пожилые люди, семьи с детьми, дети-сироты, инвалиды, бездомные и многие другие нуждающиеся в поддержке государства, в том числе в период пандемии. Выплаты, координация работы более 50 подведомственных учреждений, взаимодействие с общественными и некоммерческими организациями — это далеко не полный перечень полномочий комитета.

Как комитет помогает сохранить социальную стабильность в городе и реализует поставленные задачи повышения уровня жизни горожан, объясняет его председатель.