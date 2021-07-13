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Лента
13 июля 11:06
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«Этот день в истории». Что произошло 13 июля, праздники, факты, люди
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«Этот день в истории». Что произошло 13 июля, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день по всему миру, мы расскажем вам о самых интересных в выпусках «Этот день в истории».

В этот день в 1728 году офицер русского флота, мореплаватель Витус Ионассен Беринг отправился в море в поисках американской земли. Началась первая Камчатская экспедиция, главной задачей которой было выяснить, соединяется ли Азия с Америкой или между ними находится пролив.

А в 1985 году состоялся концерт, который потряс весь мир. Выступление на одной сцене таких мировых звезд, как Боб Дилан, Кит Ричардс и Ронни Вуд, Мик Джаггер и Тина Тернер, Duran Duran, Led Zeppelin, Мадонна, Дэвид Боуи, Run-DMC и других стало культовым. Международный благотворительный фестиваль, целью которого была помощь голодающим в Эфиопии, в прямом эфире посмотрели более 1,9 млрд человек!

Какие еще события произошли в этот день, вы узнаете в новом выпуске «Этот день в истории».

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