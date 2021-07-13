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Блогер Манукян в контексте статьи Путина напомнил о черных списках на Украине
Политика
Блогер Манукян в контексте статьи Путина напомнил о черных списках на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Блогер, политолог Вадим Манукян поделился с ФАН своими размышлениями, на которые его натолкнула статья президента РФ Владимира Путина, посвященная российско-украинским отношениям. По мнению Манукяна, президент в своей программной статье «Об историческом единстве русских и украинцев» сформулировал главные проблемы, которые сегодня есть у киевских властей. Блогер также упомянул о деструктивной политике Киева по созданию черных списков, фигурантам которых запрещен въезд на Украину. В списки часто попадают живущие в России деятели культуры, в том числе украинского происхождения.

«Я ознакомился со статьей, которую написал наш президент, — рассказал Вадим Манукян корреспонденту ФАН. — Видна кропотливая работа над историческими материалами. По пунктам расписано, как история развивается по спирали, как тот же Запад уже в похожем с нынешними временами стиле обманывал Украину, как он использовал ее против России, пытаясь помешать усилению нашего государства.

Запад, по сути, приветствует усиление уродства в украинском менталитете и выращивает своих цепных псов. Во времена СССР на этой территории каленым железом выжигали «бандеровские отклонения» (сепаратизм украинских националистов. — Прим. ФАН), а сейчас их там пестуют.

Но самое лицемерное в этой ситуации — это то, что во главе украинского государства сегодня артист, который закрывает своим российским коллегам путь на Украину. Речь о черных списках украинского минкульта и запреты на въезд от СБУ (Службы безопасности Украины), а еще страшилки от [националистического сайта, аккумулирующего данные людей, причисленных к «врагам Украины»] «Миротворца».

Но я прекрасно знаю, что на Украине до сих пор много дружелюбных по отношению к России и россиянам украинцев, некоторые из них мои друзья. Ради их блага я продолжаю надеяться, что этот морок однажды сгинет с Украины».

Блогер Манукян в контексте статьи Путина напомнил о черных списках на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Российско-украинские отношения заметно ухудшились после 2014 года, когда в Киеве произошел государственный переворот. Не желая оставаться под властью Киева, часть территорий Донбасса провозгласила независимость, образовав Донецкую и Луганскую народные республики. В марте 2014 года народ Крыма на референдуме высказался за воссоединение с Россией. Москва неоднократно заявляла, что воссоединение Крыма с РФ прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Однако Киев и поддерживающие его западные страны отказываются признать российский статус Крыма, а также обвиняют Москву в якобы провоцировании конфликта на востоке Украины. Россия все эти обвинения категорически отвергает.

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