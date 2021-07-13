Расторгуев поделился редким фото с младшим сыном

«Прекрасный летний вечер сегодня. После удушающей жары днем — вечерняя прохлада!» — написал исполнитель хита «Атас».

Комментарии не заставили себя долго ждать.

«Николай, спасибо вам, что ваши песни можно не только слушать, но и петь. Из Сибири с любовью»; «Хорошо вам провести время с сыном. Здоровья вам»; «Как же сын похож на вас. Просто супер»; «Николай, спасибо, что делитесь личной жизнью. Счастья вам», — написали поклонники.

Младший наследник появился в семье Расторгуевых в 1994 году. Для Николая брак стал вторым. Его супруга долгое время работала костюмером в группе «Зодчие», участником которой были такие герои советского рок-н-ролла, как Юрий Лоза и Валерий Сюткин.

Старшему сыну лидера «Любэ» 44 года. Благодаря ему Николай уже стал дедом — у него подрастает внучка Соня.

Ранее группа «Любэ» выступила в Петербурге в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны.