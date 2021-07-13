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Расторгуев поделился редким фото с младшим сыном

Общество
Расторгуев поделился редким фото с младшим сыном
wikipedia.org  /  Совет министров Республики Крым / CC BY 4.0

Москва, 13 июля. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев на своей странице в Instagram выложил фотографию с младшим сыном Колей.  Мужчины отдыхают на даче и приготовили рыбу с картошкой для всей семьи, пишет Teleprogramma.pro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nikolay (@nvrastorguev)

 

«Прекрасный летний вечер сегодня. После удушающей жары днем — вечерняя прохлада!» — написал исполнитель хита «Атас». 

Комментарии не заставили себя долго ждать. 

«Николай, спасибо вам, что ваши песни можно не только слушать, но и петь. Из Сибири с любовью»;

«Хорошо вам провести время с сыном. Здоровья вам»;

«Как же сын похож на вас. Просто супер»;

«Николай, спасибо, что делитесь личной жизнью. Счастья вам», — написали поклонники. 

Младший наследник появился в семье Расторгуевых в 1994 году. Для Николая брак стал вторым. Его супруга долгое время работала костюмером в группе «Зодчие», участником которой были такие герои советского рок-н-ролла, как Юрий Лоза и Валерий Сюткин. 

Старшему сыну лидера «Любэ» 44 года. Благодаря ему Николай уже стал дедом — у него подрастает внучка Соня.  

Ранее группа «Любэ» выступила в Петербурге в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны. 

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