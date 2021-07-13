Спасатели вытащили человека из-под завалов обрушившейся геленджикской гостиницы

Геленджик, 13 июля. В результате взрыва отеля спасли одну женщину. Она находилась под завалами здания, сообщили в МЧС.

При мощном хлопке были выбиты стекла, а также повреждена внутренняя конструкция первого этажа. В настоящее время спасатели продолжают проводить разбор завалов. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают 40 человек и 14 спецмашин от РСЧС.

Согласно предварительной информации, причиной взрыва в четырехэтажной гостинице стал бытовой газ. На данный момент более 50 человек эвакуированы. Ранее сообщалось, что погиб один человек.