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Защитник «Чикаго» Кит продолжит карьеру в «Эдмонтоне»

  /   Обновлено: 13 июля 2021 09:25
Спорт
Защитник «Чикаго» Кит продолжит карьеру в «Эдмонтоне»
Global Look Press  /  Matt Cohen/Icon Sportswire via w

Чикаго, 13 июля. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Данкан Кит продолжит карьеру в «Эдмонтоне». Информацию о переходе защитника подтвердили официальные сайты обоих клубов.

Данкан Кит является одним из главных символов «ястребов». Канадский хоккеист вместе с «Чикаго» завоевал три Кубка Стэнли под руководством наставника клуба тех времен Джоэля Кенневилля. Кит признавался лучшим защитником регулярного сезона Национальной хоккейной лиги в 2010 и 2014 годах.

Вместе с легендой «Чикаго» в «Ойлерз» отправится 23-летний нападающий Тим Содерлунд. В обратном направлении последует защитник Калеб Джонсон и выбор в третьем раунде драфта НХЛ будущего года. Кит в прошлом сезоне провел в составе «Чикаго» 54 игры, в которых набрал 15 (4+11) очков.

Ранее стало известно, что НХЛ намерена вернуться к полноценному формату в новом сезоне. Регулярный чемпионат начнется в октябре этого года, а завершится в апреле 2022 года.

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