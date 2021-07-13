Защитник «Чикаго» Кит продолжит карьеру в «Эдмонтоне»

Чикаго, 13 июля. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Данкан Кит продолжит карьеру в «Эдмонтоне». Информацию о переходе защитника подтвердили официальные сайты обоих клубов.

Данкан Кит является одним из главных символов «ястребов». Канадский хоккеист вместе с «Чикаго» завоевал три Кубка Стэнли под руководством наставника клуба тех времен Джоэля Кенневилля. Кит признавался лучшим защитником регулярного сезона Национальной хоккейной лиги в 2010 и 2014 годах.

Вместе с легендой «Чикаго» в «Ойлерз» отправится 23-летний нападающий Тим Содерлунд. В обратном направлении последует защитник Калеб Джонсон и выбор в третьем раунде драфта НХЛ будущего года. Кит в прошлом сезоне провел в составе «Чикаго» 54 игры, в которых набрал 15 (4+11) очков.

Ранее стало известно, что НХЛ намерена вернуться к полноценному формату в новом сезоне. Регулярный чемпионат начнется в октябре этого года, а завершится в апреле 2022 года.