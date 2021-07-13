Впервые определена доля нефти и газа в российском ВВП

Москва, 13 июля. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) впервые подсчитала долю нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) Российской Федерации.

Информацию ведомство представило по итогам прошлого года. Доля нефтегазового сектора за отчетный период в ВВП страны составила 15,2%, стало известно из слов заместителя начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павла Максимова. На основе данных из ВВП в текущих ценах за прошлый год, отрасль нефти и газа ответственна за добавленную стоимость в размере 16,3 триллиона рублей.

Годом ранее этот показатель составлял 19,2%, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ. Подобный экспериментальный расчет произведен службой впервые.

Высокие цены на нефть и газ сулят РФ бездефицитный бюджет, писал ранее ФАН. Издание привело две основные причины роста спроса на рынке.