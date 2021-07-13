ФАН публикует подробности мощного взрыва в гостинице в Геленджике

Геленджик, 13 июля. В результате взрыва в гостинице в Геленджике погиб человек, а также произошло обрушение стены здания.

Источник Федерального агентства новостей сообщил, что речь идет о гостинице «Азалия». При взрыве газовоздушной смеси обрушилась стена. Жертвой инцидента стал один человек, еще двое пострадали.

Подробности случившегося уточняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что предварительной версией случившегося стал взрыв бытового газа. Об этом ТАСС сообщил информатор в спасательной службе. На данный момент известно об эвакуации 50 человек.