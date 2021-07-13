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Первым признаком скорой смерти смартфона является поломка экрана
Технологии
Первым признаком скорой смерти смартфона является поломка экрана
pixabay.com  /  TheDigitalWay

Москва, 13 июля. Появление некоторых неисправностей в телефоне может сигнализировать о его скорой «смерти». Неочевидные признаки перечислил эксперт инжинирингового центра SafeNet Игорь Бедеров.

Первыми из строя выходят экран, динамик, микрофон, модем или камера. Кроме того, о том, что со смартфоном придется расстаться, сигнализирует вздутая батарея или легкое «подтормаживание» устройства.

Нередко такие повреждения появляются из-за нарушения режима эксплуатации, попадания в телефон влаги, переохлаждения или перегрева. Однако часто владельцы начинают сетовать на медленную работу смартфона, но не осознают, что он не сломан, а просто не «тянет» некоторые программы и приложения из-за недостаточной мощности процессора, передает «Вечерняя Москва».

На «долгожитие» смартфона обычно не влияет его год выпуска. Отказать могут любые комплектующие хоть сразу после покупки.

«Многое зависит от подбора комплектующих, конфликтов между ними, условий эксплуатации устройства, прошивок, программных багов и, разумеется, качественной сборки — ответственность исполнителя остается самым важным условием надежности гаджета», — объяснил специалист.

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