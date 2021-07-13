Курс доллара остался неизменным на старте торгов Мосбиржи

Москва, 13 июля. Биржевой курс доллара на открытии сессии Московской биржи не изменился к рублю относительно уровня закрытия предыдущих торгов.

Так, курс американской валюты с расчетами «завтра» составил 74,44 рубля за доллар. Тем временем курс европейской валюты снизился на 13 копеек — до 88,2 рубля за денежную единицу, пишет ТАСС.

Негативное влияние на курс рубля может оказать удар по рисковым активам, отметил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. При этом поддерживающим фактором выступит ожидание повышения ключевой ставки ЦБ. На этой неделе курс может колебаться в диапазоне 72,1-75,9 рубля за доллар и 86,7-89,8 рубля за евро.