Китайский аналог Hummer стал доступен широкой аудитории

Пекин, 13 июля. Компания DongFeng Motor начала производить на своих фабриках внедорожники Mengshi/Warrior, которые являются полной копией армейских «Хамви» и гражданских «Хаммеров».

Автомобиль Mengshi/Warrior M50 для гражданского сегмента продается на внутреннем китайском рынке за 668 800 юаней, что по актуальному курсу составляет более 7 миллионов рублей. При этом военная версия «Менгши» с 2002 года собирается на китайских заводах из американских деталей.

Гражданскую версию китайской копии «Хаммера» оснастили четырехлитровым турбодизельным двигателем, крутящий момент которого составляет 600 Нм. В сочетании с четырехдиапазонной АКПП или с пятиступенчатой «механикой», автомобиль на выхлопе выдает 200 лошадиных сил.

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