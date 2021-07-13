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Китайский аналог Hummer стал доступен широкой аудитории
Общество
Китайский аналог Hummer стал доступен широкой аудитории
wikipedia.org  /  M 93 / CC BY-SA 3.0

Пекин, 13 июля. Компания DongFeng Motor начала производить на своих фабриках внедорожники Mengshi/Warrior, которые являются полной копией армейских «Хамви» и гражданских «Хаммеров».

Автомобиль Mengshi/Warrior M50 для гражданского сегмента продается на внутреннем китайском рынке за 668 800 юаней, что по актуальному курсу составляет более 7 миллионов рублей. При этом военная версия «Менгши» с 2002 года собирается на китайских заводах из американских деталей.

Гражданскую версию китайской копии «Хаммера» оснастили четырехлитровым турбодизельным двигателем, крутящий момент которого составляет 600 Нм. В сочетании с четырехдиапазонной АКПП или с пятиступенчатой «механикой», автомобиль на выхлопе выдает 200 лошадиных сил.

Ранее «Авто Mail.ru» составило рейтинг самых продаваемых кроссоверов на российском рынке за 2021 год. Первое место занял китайский кроссовер Chery Tiggo 4.

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китай dongfeng mengshi/warrior m50
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