Частная гостиница взорвалась в Геленджике

Геленджик, 13 июля. Жертвами взрыва частной гостинице в Геленджике стал как минимум один человек, и один получил травмы. Об этом сообщил информатор в экстренных службах.

Согласно предварительной информации, причиной взрыва в частной четырехэтажной гостинице стал бытовой газ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова информатора в службе спасения.

Ранее взрыв бытового газа прогремел в одной из квартир в Нижнем Новгороде. Тогда из дома, где произошел инцидент, сотрудники экстренных служб эвакуировали 28 человек.