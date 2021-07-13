Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 09:34
09:32
Происшествия
Взрывная волна повредила три машины рядом с гостиницей в Геленджике
09:24
Видео
Число погибших при пожаре в иракском госпитале достигло 50 человек. События дня
09:24
Происшествия
Спасатели вытащили человека из-под завалов обрушившейся геленджикской гостиницы
09:21
Спорт
Защитник «Чикаго» Кит продолжит карьеру в «Эдмонтоне»
09:17
Общество
Женщина может находиться под завалами после взрыва в Геленджике
09:14
Экономика
Впервые определена доля нефти и газа в российском ВВП
09:14
Происшествия
ГУ МЧС России по краю взяло под контроль ситуацию со взрывом в Геленджике
09:12
Происшествия
ФАН публикует подробности мощного взрыва в гостинице в Геленджике
09:11
Политика
Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 13 июля
09:10
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в гостинице в Геленджике
Все новости

Частная гостиница взорвалась в Геленджике

  /   Обновлено: 13 июля 2021 09:09
398
Происшествия
Частная гостиница взорвалась в Геленджике
2qm.ru  /  Борис Гришин

Геленджик, 13 июля. Жертвами взрыва частной гостинице в Геленджике стал как минимум один человек, и один получил травмы. Об этом сообщил информатор в экстренных службах.

Согласно предварительной информации, причиной взрыва в частной четырехэтажной гостинице стал бытовой газ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова информатора в службе спасения.

Ранее взрыв бытового газа прогремел в одной из квартир в Нижнем Новгороде. Тогда из дома, где произошел инцидент, сотрудники экстренных служб эвакуировали 28 человек.

Вернуться назад

взрыв газ гостиница
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru