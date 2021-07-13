Глава МОК Бах перепутал японцев с китайцами

Токио, 13 июля. Президент МОК Томас Бах случайно назвал граждан Японии китайцами. Он допустил неловкую оговорку во время встречи с главой оргкомитета Токио-2020 Сэйко Хасимото.

Руководитель Международного олимпийского комитета высказался о приоритетных задачах для всех организаторов летних Олимпийских игр. Он заверил, что МОК «находится в одной лодке» с японской стороной, передает РИА Новости.

«Мы плывем с вами в одном направлении изо всех своих сил. И нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех — для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей... японских граждан», — оговорился Томас Бах.

Президент МОК ранее прибыл в Токио и первые три дня провел на самоизоляции в отеле. После карантина он начал официальную программу своего пребывания в Японии.