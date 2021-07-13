Как комитет по социальной политике 30 лет помогает петербуржцам

30 лет назад мэр Ленинграда Анатолий Собчак подписал распоряжение о создании при правительстве города комитета по социальным вопросам. Во вторник, 13 июля, председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга проведет брифинг, на котором расскажет о непростом пути этой структуры, об успехах, целевых показателях и главных направлениях работы.

В Санкт-Петербурге адресные меры поддержки получают порядка 3 млн человек — это 85 льготных категорий. Среди них — ветераны, пожилые люди, семьи с детьми, дети-сироты, инвалиды, бездомные и многие другие нуждающиеся в поддержке государства, в том числе в период пандемии. Выплаты, координация работы более 50 подведомственных учреждений, взаимодействие с общественными и некоммерческими организациями — далеко не полный перечень полномочий комитета.

Как комитет помогает сохранить социальную стабильность в городе и реализует поставленные задачи повышения уровня жизни горожан, расскажет его председатель Александр Ржаненков.

Брифинг Александра Ржаненкова пройдет в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

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