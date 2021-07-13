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Как комитет по социальной политике 30 лет помогает петербуржцам

  /   Обновлено: 13 июля 2021 09:28
Общество
Как комитет по социальной политике 30 лет помогает петербуржцам
pixabay.com  /  Peter H

30 лет назад мэр Ленинграда Анатолий Собчак подписал распоряжение о создании при правительстве города комитета по социальным вопросам. Во вторник, 13 июля, председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга проведет брифинг, на котором расскажет о непростом пути этой структуры, об успехах, целевых показателях и главных направлениях работы.

В Санкт-Петербурге адресные меры поддержки получают порядка 3 млн человек — это 85 льготных категорий. Среди них — ветераны, пожилые люди, семьи с детьми, дети-сироты, инвалиды, бездомные и многие другие нуждающиеся в поддержке государства, в том числе в период пандемии. Выплаты, координация работы более 50 подведомственных учреждений, взаимодействие с общественными и некоммерческими организациями — далеко не полный перечень полномочий комитета.

Как комитет помогает сохранить социальную стабильность в городе и реализует поставленные задачи повышения уровня жизни горожан, расскажет его председатель Александр Ржаненков.

Брифинг Александра Ржаненкова пройдет в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

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