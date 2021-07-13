Число погибших при пожаре в иракском госпитале достигло 50 человек. События дня

Сотрудничество РФ и США в сфере кибербезопасности является приоритетным Налаживание сотрудничества Москвы и Вашингтона в вопросе кибербезопасности является одним из главенствующих ориентиров. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, большая часть кибератак во всем мире исходит именно с электронных адресов, находящихся на территории США. В прошлом году обнаружили 45 компьютерных нападений на объекты России, в этом году такой показатель сократился до 35. Все киберпреступления, по словам Антонова, координировались из Соединенных Штатов. Также российский посол подчеркнул, что Москва и Вашингтон не должны допустить появления между государствами военного конфликта любого уровня. Он способен стать предвестником серьезной катастрофы, которая может обернуться применением ядерного оружия.

Меркель унизила Байдена непреклонностью в вопросе «Северного потока — 2» bundeskanzlerin.de / Bundeskanzlerin Канцлер Германии Ангела Меркель отказала Джо Байдену в поддержке антироссийской политики, чем унизила американского президента. Меркель отказалась удовлетворять требования Вашингтона в отношении трубопровода «Северный поток — 2». Стоит отметить, что Польша, страны Балтии, Франция и Евросоюз воспринимают «Северный поток — 2», как «геополитическую угрозу». Германия же упорно противостоит этой точке зрения. Меркель назвала трубопровод «сугубо коммерческим».

Макрон допустил введение обязательной вакцинации для всех жителей Франции kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об обязательной вакцинации всех жителей страны, если обстановка ухудшится. «Наша страна столкнулась с резким возобновлением эпидемии, которая затрагивает все территории, как мегаполисы, так и заморские департаменты», — заявил Макрон в телевизионном обращении к нации. Он отметил, что вариант вируса «дельта», который распространяется сейчас по Франции, «в три раза более заразен, чем первоначальный штамм». Но наличие вакцины — это главное обстоятельство, которое отличает нынешнюю ситуацию от предыдущих волн пандемии. Все вакцины, доступные во Франции, надежно защищают от штамма «дельта», уменьшают вероятность заражения в 12 раз, предотвращают 95% тяжелых случаев заболевания, заверил президент.