Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 09:34
09:32
Происшествия
Взрывная волна повредила три машины рядом с гостиницей в Геленджике
09:24
Видео
Число погибших при пожаре в иракском госпитале достигло 50 человек. События дня
09:24
Происшествия
Спасатели вытащили человека из-под завалов обрушившейся геленджикской гостиницы
09:21
Спорт
Защитник «Чикаго» Кит продолжит карьеру в «Эдмонтоне»
09:17
Общество
Женщина может находиться под завалами после взрыва в Геленджике
09:14
Экономика
Впервые определена доля нефти и газа в российском ВВП
09:14
Происшествия
ГУ МЧС России по краю взяло под контроль ситуацию со взрывом в Геленджике
09:12
Происшествия
ФАН публикует подробности мощного взрыва в гостинице в Геленджике
09:11
Политика
Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 13 июля
09:10
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в гостинице в Геленджике
Все новости

«Кучка дегенератов»: грязное поведение фанатов Англии возмутило пользователей Сети

  /   Обновлено: 13 июля 2021 08:21
Спорт
«Кучка дегенератов»: грязное поведение фанатов Англии возмутило пользователей Сети
Global Look Press  /  Daniela Torres / Sports Press Ph

Лондон, 13 июля. Пламя ненависти к фанатам сборной Англии после финала Евро-2020 горит лишь ярче: масла в огонь подливают пользователи Сети, которые порой не стесняются переходить на личности.

Юзеры со всего мира буквально возненавидели болельщиков национальной команды Англии. Однако на то, скорее всего, были все причины и предпосылки, ведь английские фанаты никогда не лезли за словом в карман и всегда могли удивить очередным «подвигом». Они особенно себя показали в финальном матче Евро-2020 против Италии, когда подопечные Гарета Саутгейта проиграли оппонентам в серии послематчевых пенальти.

Англичане не стеснялись освистывать национальный гимн Италии, топтали итальянский триколор, а вишенкой на торте стало избиение итальянцев в Лондоне после окончания игры. Подобное «британское гостеприимство» вызвало настоящую волну гнева по всему миру. Более того, после таких инцидентов английских фанатов сравнили с «раком всего мира» и предложили забанить на Евро и вовсе запретить им выступать на подобных соревнованиях. Настоящая буря негодований и оскорблений обрушилась на англичан в комментариях на видеосервисе YouTube.

«После этого матча я так рад, что Англия покинула Евросоюз. Такая кучка дегенератов. Стыдно смотреть!» — высказался один из пользователей.

«Это то, что вы получили за неуважение к гостям», — поддержал другой.

«Кучка дегенератов»: грязное поведение фанатов Англии возмутило пользователей Сети
pixabay.com  / 

Многие юзеры отметили, что позором для сборной Англии стали не три молодых игрока, которые не реализовали послематчевые пенальти, а именно неадекватные фанаты. Болельщики сначала хотели прорваться на «Уэмбли» без билетов до начала матча, а после проигрыша их сборной начали избивать итальянцев.

Однако не все пользователи смогли выразить свое негодование цензурными словами и без оскорблений. Кроме того, под удар попали и сами английские футболисты. Так, часть недовольных начала издеваться над нереализовавшими 11-метровые удары игроками сборной Англии: афроамериканцев начали называть «обезьянами» за цвет их кожи. Некоторые буквально желали игрокам смерти прямо под их фотографиями в соцсетях.

«И сейчас вся Европа поздравляет Италию и радуется, что футбол не вернулся в эту английскую дыру», — без сочувствия высказался пользователь.

«Все, что вернулось в Англию — это карма», — заключил другой.

«Кучка дегенератов»: грязное поведение фанатов Англии возмутило пользователей Сети
Global Look Press  / Alfredo Falcone/LaPresse

Под подобный шквал негодований, но только уже от лица фанатов со всего мира, ранее попала вся сборная Англии. Тогда многие назвали проигрыш в финале Евро-2020 кармой, которая досталась англичанам за довольно сомнительный пенальти в матче с Данией.

Вернуться назад

футбол италия англия болельщики фанаты евро-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru