«Кучка дегенератов»: грязное поведение фанатов Англии возмутило пользователей Сети

Лондон, 13 июля. Пламя ненависти к фанатам сборной Англии после финала Евро-2020 горит лишь ярче: масла в огонь подливают пользователи Сети, которые порой не стесняются переходить на личности.

Юзеры со всего мира буквально возненавидели болельщиков национальной команды Англии. Однако на то, скорее всего, были все причины и предпосылки, ведь английские фанаты никогда не лезли за словом в карман и всегда могли удивить очередным «подвигом». Они особенно себя показали в финальном матче Евро-2020 против Италии, когда подопечные Гарета Саутгейта проиграли оппонентам в серии послематчевых пенальти.

Англичане не стеснялись освистывать национальный гимн Италии, топтали итальянский триколор, а вишенкой на торте стало избиение итальянцев в Лондоне после окончания игры. Подобное «британское гостеприимство» вызвало настоящую волну гнева по всему миру. Более того, после таких инцидентов английских фанатов сравнили с «раком всего мира» и предложили забанить на Евро и вовсе запретить им выступать на подобных соревнованиях. Настоящая буря негодований и оскорблений обрушилась на англичан в комментариях на видеосервисе YouTube.

«После этого матча я так рад, что Англия покинула Евросоюз. Такая кучка дегенератов. Стыдно смотреть!» — высказался один из пользователей. «Это то, что вы получили за неуважение к гостям», — поддержал другой.

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Многие юзеры отметили, что позором для сборной Англии стали не три молодых игрока, которые не реализовали послематчевые пенальти, а именно неадекватные фанаты. Болельщики сначала хотели прорваться на «Уэмбли» без билетов до начала матча, а после проигрыша их сборной начали избивать итальянцев.

Однако не все пользователи смогли выразить свое негодование цензурными словами и без оскорблений. Кроме того, под удар попали и сами английские футболисты. Так, часть недовольных начала издеваться над нереализовавшими 11-метровые удары игроками сборной Англии: афроамериканцев начали называть «обезьянами» за цвет их кожи. Некоторые буквально желали игрокам смерти прямо под их фотографиями в соцсетях.

«И сейчас вся Европа поздравляет Италию и радуется, что футбол не вернулся в эту английскую дыру», — без сочувствия высказался пользователь. «Все, что вернулось в Англию — это карма», — заключил другой.

Global Look Press / Alfredo Falcone/LaPresse

Под подобный шквал негодований, но только уже от лица фанатов со всего мира, ранее попала вся сборная Англии. Тогда многие назвали проигрыш в финале Евро-2020 кармой, которая досталась англичанам за довольно сомнительный пенальти в матче с Данией.