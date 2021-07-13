Большая часть российских олимпийцев прошли вакцинацию от COVID-19

Москва, 13 июля. Больше половины спортсменов олимпийской сборной России получили прививку от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Часть олимпийцев в данное время ожидает вакцинации вторым компонентом препарата от COVID-19. Об этом Поздняков заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина призвала россиян поддержать национальную олимпийскую сборную. Причиной этому послужил запрет команде РФ выступать под собственным флагом.