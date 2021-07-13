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Вдова Грачевского пожаловалась на первую жену режиссера

  /   Обновлено: 13 июля 2021 08:12
Шоу-бизнес
Вдова Грачевского пожаловалась на первую жену режиссера
Prt Scr youtube.com  /  Страна FM

Москва, 13 июля. Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская о планах первой жены артиста Галины по наследству.

Она заявила об иске первой жены Грачевского о выделении супружеской доли. Белоцерковская возмущена, что бывшая возлюбленная ее покойного мужа претендует на имущество. Грачевская, по ее словам, задумала оставить несовершеннолетних детей артиста — сына Филиппа и дочь Василису — без крыши над головой.

«Вы серьезно? За это время у него уже было два брака и двое детей… При разводе не было раздела имущества, так как бывшая жена осталась со всем! Боря ушел с одним чемоданом на съемную квартиру и жил там, пока не смог приобрести свой дом», написала актриса на своей странице в Instagram.

Екатерина Белоцерковская ходит по судам. В частности, она обратилась к Фемиде из-за партнера покойного мужа Аркадия Григоряна. Актриса уверена, что мужчина подделал подписи основателя «Ералаша». Женщина пыталась решить эту проблему мирно, но Григорян заявил, что не знает, откуда взялся фейковый автограф.

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наследство белоцерковская грачевский
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