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Трансфузиолог Буланов сравнил плазму привитых и переболевших COVID-19
Общество
Трансфузиолог Буланов сравнил плазму привитых и переболевших COVID-19
pixabay.com

Москва, 13 июля. Плазма привитых россиян оказалась более эффективной, чем у переболевших COVID-19 граждан. Об этом заявил трансфузиолог Андрей Буланов.

Исследование по оценке плазмы вакцинированных и переболевших граждан проводилось с марта по май в стационарах Москвы. Согласно результатам, на седьмой день после ее введения от вакцинированных доноров количество граждан с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%, пишет РИА Новости.

«При этом в группе, где использовалась плазма от переболевших доноров, этот показатель составил 50%», заявил Буланов.

Реакция организма на вакцину от коронавируса может быть разной. Но при затруднении дыхания или при сохранении высокой температуры более двух дней стоит вызвать медиков, советует терапевт Людмила Лапа.

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вакцина коронавирус плазма
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