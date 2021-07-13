Жителей и природу назвали главными достопримечательностями России

Москва, 13 июля. Самыми главными достопримечательностями России считают жителей и природу страны. Такие результаты исследования предоставили в SuperJob.

Исследование проводилось среди 1,6 тысячи респондентов. Большинство опрошенных, 19%, признали главной достопримечательностью России Красную площадь, чуть меньше, 15%, — жителей страны, передает РИА Новости.

Каждый десятый россиянин назвал главной достопримечательностью природу, а озеро Байкал — восемь процентов. Еще шесть процентов гордятся Санкт-Петербургом, а Москвой — четыре процента, говорится в исследовании.

Собирающимся отдохнуть летом в Анапе составили топ-5 интересных природных и исторических достопримечательностей. Самым главным достоинством курорта назвали Черное море, а вторым — древние постройки. В рейтинг вошли аквапарки, детские площадки, долина лотосов.