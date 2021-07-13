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Жителей и природу назвали главными достопримечательностями России
Общество
Жителей и природу назвали главными достопримечательностями России
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 13 июля. Самыми главными достопримечательностями России считают жителей и природу страны. Такие результаты исследования предоставили в SuperJob.

Исследование проводилось среди 1,6 тысячи респондентов. Большинство опрошенных, 19%, признали главной достопримечательностью России Красную площадь, чуть меньше, 15%, жителей страны, передает РИА Новости.

Каждый десятый россиянин назвал главной достопримечательностью природу, а озеро Байкал восемь процентов. Еще шесть процентов гордятся Санкт-Петербургом, а Москвой четыре процента, говорится в исследовании.

Собирающимся отдохнуть летом в Анапе составили топ-5 интересных природных и исторических достопримечательностей. Самым главным достоинством курорта назвали Черное море, а вторым древние постройки. В рейтинг вошли аквапарки, детские площадки, долина лотосов.

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