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Экипаж судна «Амур» отправился в Россию

  /   Обновлено: 13 июля 2021 08:01
Общество
Экипаж судна «Амур» отправился в Россию
pixabay.com

Токио, 13 июля. Экипаж корабля «Амур» выдвинулся в Россию после столкновения с японским рыболовецким судном. Информацию об этом передает агентство Kyodo.

Российский траулер был отпущен в Россию при условии выплаты компенсации потерпевшей стороне. Документ с договоренностями о выплате компенсации был передан владельцам японской шхуны 6 июля. После этого рыболовный кооператив отозвал свой судебный запрос об изъятии документов с российского «Амура» для гарантии залога. Переговоры на эту тему будут продолжаться, пишет агентство.

В минувший понедельник в российском генконсульстве в Саппоро рассказали, что экипажу «Амура» вернули документы. В тот же день российское судно выдвинулось в порт приписки. Помощник капитана «Амура», которому предъявлены обвинения, остается на территории Японии.

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япония корабль амур
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