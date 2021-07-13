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Наличие детей-собственников может усложнить продажу жилья
Общество
Наличие детей-собственников может усложнить продажу жилья
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 13 июля. Продажа жилья на территории России при наличии детей, которые являются обладателями доли недвижимости или имеют в ней прописку, может быть совершена с некоторыми трудностями.

Прежде всего такие меры введены для защиты прав ребенка, передает «Российская газета». Взрослый не сможет продать жилье, не имея определенных документов, которые нужно получить у органов опеки и попечительства. Об этом сообщила адвокат Софья Рубасская.

«Если дети прописаны в квартире, но не являются ее собственниками, это все равно приводит к определенным трудностям при продаже такого жилья. Так, изменение места регистрации ребенка допускается исключительно в случае переселения на новое место жительства. В отличие от взрослого человека, «выписать в никуда» несовершеннолетнего нельзя», заявила юрист.

Ранее эксперт Антонов объяснил, какую недвижимость покупать выгоднее всего. В настоящий момент ключевым драйвером роста является подорожание наиболее применяемых строительных материалов.

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дети продажа недвижимость
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