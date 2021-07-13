Три человека пострадали в столкновении катеров в Сарапуле

Сарапул, 13 июля. Полицейский катер столкнулся с лодкой на реке Капа в Сарапуле. Травмы в результате происшествия получили три человека.

Катером управлял 42-летний правоохранитель, занимающий пост начальника отделения по исполнению административного законодательства, передает Life. Он воспользовался служебным транспортом, чтобы привезти на отдых родственников. В лодке, с которой столкнулся катер, находилась молодая пара.

Травмы получил сам полицейский, которого доставили в больницу с ушибом груди и черепно-мозговой травмой. Медицинская помощь также потребовалась пассажирам гражданской лодки. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали инцидента.

В Тверской области несовершеннолетний житель получил травмы в результате попадания под катер. Мальчика задело винтом, когда он нырнул под воду.