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Директор хабаровской строительной компании украл технику на 80 млн рублей
Происшествия
Директор хабаровской строительной компании украл технику на 80 млн рублей
pixabay.com

Хабаровск, 13 июля. Прокуратура Хабаровска завела уголовное дело по факту кражи строительной техники на 80 миллионов рублей. Одним из фигурантов стал директор предприятия.

Глава регионального филиала ФГУП «Главное военное строительное управление № 6» и руководитель одной из коммерческих организаций Амурской области совершили кражу оборудования предприятия на сумму 80 миллионов рублей. Об этом сообщила Главная военная прокуратура.

«…Составив фиктивный договор аренды, похитили 24 единицы строительной техники общей стоимостью 80 млн рублей», говорится в сообщении.

Ранее вор с татуировками и нарощенными ногтями украл телефон со стойки в офисе Петербурга. Сотрудница офиса, ставшая свидетельницей преступления, обратилась с заявлением в отдел МВД по Калининскому району.

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