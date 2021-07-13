Российские вертолеты Ми-8 спасли сирийский Дейрутан от природного пожара

Дамаск, 13 июля. Военнослужащие России помогли населению Сирии побороть природный пожар недалеко от населенного пункта Дейрутан в горной Латакии. Об этом сообщили в ЦПВС.

Площадь бушевавшего несколько дней пожара составила 1,5 га. К тушению привлекли два армейских вертолета Ми-8, которые совершили 28 сливов, что составило 43 тонны воды.

«Распространяющаяся стихия представляла реальную угрозу для населения и жилых построек района. Губернатор провинции обратился за помощью в тушении пожара к командованию группировки войск Вооруженных сил РФ», — сообщил представитель ЦПВС.

Работу российских военнослужащих осложняли гористая местность и высокая температура воздуха. В результате пожара никто не пострадал.

Военные корреспонденты ранее показали, как принимают российских военных в Сирии. В отличие от радушного приема ВС РФ, американские патрули мирные жители закидывают камнями.