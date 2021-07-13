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Иммунолог Болибок объяснил необходимость ношения масок вакцинированными
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Иммунолог Болибок объяснил необходимость ношения масок вакцинированными

  /   Обновлено: 13 июля 2021 07:32
Общество
Иммунолог Болибок объяснил необходимость ношения масок вакцинированными
pixabay.com

Москва, 13 июля. Вакцинированные люди не должны прекращать ношение масок, поскольку они могут стать «супер-распространителями» коронавирусной инфекции.

Такого мнения придерживается аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он объяснил, что наличие прививки не гарантирует прекращения распространения заболевания. Это связано с тем, что после процедуры человек получает дозу, которая может преодолеть иммунитет и вызвать заражение, передает URA.RU.

«Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус», объяснил специалист.

Ранее ученые из США выяснили, какие маски являются наиболее эффективными. Результаты показали, что самыми эффективными являются защитные средства, которые содержат хлопок и полиэстер.

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вакцинация маски коронавирус
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