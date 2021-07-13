Иммунолог Болибок объяснил необходимость ношения масок вакцинированными

Москва, 13 июля. Вакцинированные люди не должны прекращать ношение масок, поскольку они могут стать «супер-распространителями» коронавирусной инфекции.

Такого мнения придерживается аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он объяснил, что наличие прививки не гарантирует прекращения распространения заболевания. Это связано с тем, что после процедуры человек получает дозу, которая может преодолеть иммунитет и вызвать заражение, передает URA.RU.

«Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус», — объяснил специалист.

Ранее ученые из США выяснили, какие маски являются наиболее эффективными. Результаты показали, что самыми эффективными являются защитные средства, которые содержат хлопок и полиэстер.