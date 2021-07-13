НХЛ намерена вернуться к полноценному формату в новом сезоне

Вашингтон, 13 июля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) собирается провести следующий сезон в полноценном формате, который был до пандемии коронавируса.

Накануне у руководства лиги состоялась встреча с генеральными менеджерами команд, чтобы проинформировать их о правилах на сезон-2021/22. Регулярный чемпионат начнется в октябре этого года, а завершится в апреле 2022 года. После этого пройдет розыгрыш Кубка Стэнли. Финал ожидается в июне.

Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в жизнь НХЛ. Сезон-2019/20 был приостановлен в марте, а возобновился только 1 августа матчами плей-офф. Все встречи проходили без зрителей в Торонто и Эдмонтоне.

В этом году Кубок Стэнли ушел «Тампе». Команда Джона Купера обыграла «Монреаль» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ.