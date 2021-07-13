Ростех анонсировал показ нового военного самолета на МАКС-2021

Москва, 13 июля. Новое воздушное судно военного назначения покажут в ходе первого дня Международного авиакосмического салона МАКС-2021. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Россия может обеспечить полный цикл производства летательных аппаратов любой сложности, что обеспечивает преимущество перед конкурентами. Специалисты Ростеха также создали сайт, на котором начался обратный отсчет до официального показа самолета.

Организаторы МАКС-2021 ранее увеличили период для посещения авиакосмического салона на два дня. Посетители смогут попасть на мероприятие в течение пяти дней, а не трех.