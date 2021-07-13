​​​​​​​Некурящим россиянам могут продлить ежегодный отпуск

Москва, 13 июля. Сотрудникам без вредных привычек могут прибавить десять дней к ежегодному отпуску. С таким предложением выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Письмо с соответствующей инициативой уже направлено на имя главы правительства Михаила Мишустина. Хамзаев отметил, что некоторые курящие сотрудники тратят до часа рабочего времени на вредную привычку. За год этот показатель составляет целых 20 рабочих дней, передает RT.

Все издержки, связанные с курением работников, ложатся на плечи работодателей и государства. В связи с этим общественник просит внести в Трудовой кодекс РФ право для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней ежегодного отпуска. Такая инициатива может мотивировать многих россиян отказаться от вредной привычки, считает Хамзаев.

Жители России ранее назвали стоимость хорошего недельного отпуска для всей семьи. По мнению большинства граждан, такой отдых обойдется в сумму более 100 тысяч рублей.