Стала известна предварительная причина взрыва квартиры в Приморском крае

Владивосток, 13 июля. Один человек пострадал после взрыва в многоквартирном доме в городе Фокино. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Взрыв в помещении мог произойти в тот момент, когда 36-летний хозяин дома собирал устройство для глушения рыбы. На данный момент эту версию проверяют сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия работал прокурор города Алексей Кормилицын.

Недавно мощный взрыв был зафиксирован в одной из котельной Подмосковья. Причиной стала газовоздушная смесь, которая сдетонировала во время разжигания котла.