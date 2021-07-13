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Стала известна предварительная причина взрыва квартиры в Приморском крае

  /   Обновлено: 13 июля 2021 07:27
Происшествия
Стала известна предварительная причина взрыва квартиры в Приморском крае
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Владивосток, 13 июля. Один человек пострадал после взрыва в многоквартирном доме в городе Фокино. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Взрыв в помещении мог произойти в тот момент, когда 36-летний хозяин дома собирал устройство для глушения рыбы. На данный момент эту версию проверяют сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия работал прокурор города Алексей Кормилицын. 

Недавно мощный взрыв был зафиксирован в одной из котельной Подмосковья. Причиной стала газовоздушная смесь, которая сдетонировала во время разжигания котла. 

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