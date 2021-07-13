Минобороны Японии позитивно оценило модернизацию вооружений в России

Токио, 13 июля. Специалисты Минобороны Японии в Белой книге, ежегодном ведомственном докладе, позитивно отметили модернизацию и разработку современного оружия в Российской Федерации.

Японцы указали, что Россия повышает свою обороноспособность за счет развертывания контингента вооруженных сил страны на удаленных территориях, в числе которых военные объекты за границей. Специалисты также отметили успехи российских инженеров и конструкторов, участвующих в разработке новейшего гиперзвукового оружия.

«Помимо продвижения создания гиперзвукового оружия и других современных видов вооружения наращивает активность в таких новых сферах как космос и радиоэлектронная борьба», — указано в докладе.

Ведомство также указало на наращивание Россией военной силы в дальневосточном регионе, который граничит с Японией. Отдельно в Белой книге выделены учебно-боевые маневры, которые проводили моряки ТОФ, где был произведен запуск ракет подводных лодок («Булава») с атомной подводной лодки класса «Борей».

Ранее Тихоокеанский флот России завершил самые масштабные учения в Тихом океане за последние несколько лет. Главной задачей маневров стало тестирование максимальных нагрузок новых кораблей ВМФ РФ.