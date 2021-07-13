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Фрагменты древних лакированных изделий обнаружили на востоке Китая

  /   Обновлено: 13 июля 2021 06:54
Технологии
Фрагменты древних лакированных изделий обнаружили на востоке Китая
pixabay.com

Пекин, 13 июля. Группа археологов обнаружила два образца лакированных изделий возрастом более восьми тысяч лет в провинции Чжэцзян. Эти находки стали самыми древними из всех подобных предметов.

Раскопки производили на руинах Цзинтоушаня, которые считаются одними из самых ранних. Их возраст оценивается в 7,88,3 тысячи лет. Год назад это место включили в десятку самых значимых археологических открытий в Китае.

«Одно из лакированных изделий может быть остатком каноэ или частью музыкального инструмента, а другое могло использоваться для плетения», сообщил глава археологической группы Сунь Гопин.

Финские археологи ранее обнаружили останки «родившей» в гробу 24летней девушки. Частичное посмертное выдавливание плода произошло через два дня после смерти женщины.

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