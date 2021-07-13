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Пьяные девушки пробрались в закрытый ресторан Нью-Йорка ради пачки пельменей

  /   Обновлено: 13 июля 2021 06:46
Происшествия
Пьяные девушки пробрались в закрытый ресторан Нью-Йорка ради пачки пельменей
pixabay.com

Нью-Йорк, 13 июля. Две жительницы Нью-Йорка в пьяном состоянии решили ночью проникнуть в закрытый ресторан, чтобы приготовить себе лапшу и пельмени.

Инцидент произошел ночью и попал на камеры наблюдения. На видео было слышно, что девушки задумывались о наказании за совершенный поступок, однако их это не остановило. Причиной такого поведения стала уверенность в вине хозяина ресторана, который забыл закрыть дверь, передает издание Indy 100.

«Итак, вошли двое нарушителей и начали пытаться приготовить пельмени (в холодной воде). Хотя мы уважаем то, что у них есть тяга к нашей еде поздной ночью, это все же нарушение», прокомментировал ситуацию владелец заведения Джейсон Ван.

Ранее американец провел необычный вечер с русской девушкой и полюбил вареники. Русская подруга Джейкоба предложила провести время за лепкой традиционного блюда, блогер с энтузиазмом принялся чистить картошку и месить тесто.

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кража нью-йорк пельмени
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