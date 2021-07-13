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Чемпионский парад «Тампы» был сорван из-за непогоды

  /   Обновлено: 13 июля 2021 06:41
Спорт
Чемпионский парад «Тампы» был сорван из-за непогоды
pexels.com  /  Oleg Magni

Тампа, 13 июля. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» организовал чемпионский парад в честь победы в Кубке Стэнли, однако погодные условия внесли свои коррективы.

Команда устроила массовый заплыв на катерах и яхтах по реке Хиллсборо. После этого весь состав отправился в парк, расположенный недалеко от домашней арены «Тампы».

Но праздник был омрачен погодными условиями. Из-за сильного урагана и проливного дождя болельщики были вынуждены искать себе укрытие. Стихия все не утихала, поэтому организаторы мероприятия приняли решение об отмене праздника.

«Тампа» недавно оформила вторую подряд победу в Кубке Стэнли. В финальной серии «Молнии» обыграли «Монреаль» со счетом 4-1.

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хоккей парад непогода кубок стэнли тампа
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