Чемпионский парад «Тампы» был сорван из-за непогоды

Тампа, 13 июля. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» организовал чемпионский парад в честь победы в Кубке Стэнли, однако погодные условия внесли свои коррективы.

Команда устроила массовый заплыв на катерах и яхтах по реке Хиллсборо. После этого весь состав отправился в парк, расположенный недалеко от домашней арены «Тампы».

Но праздник был омрачен погодными условиями. Из-за сильного урагана и проливного дождя болельщики были вынуждены искать себе укрытие. Стихия все не утихала, поэтому организаторы мероприятия приняли решение об отмене праздника.

«Тампа» недавно оформила вторую подряд победу в Кубке Стэнли. В финальной серии «Молнии» обыграли «Монреаль» со счетом 4-1.