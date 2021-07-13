Председатель правительства Сахалина Белик проходит лечение на дому от COVID-19

Южно-Сахалинск, 13 июля. Статистику заболевших коронавирусной инфекцией россиян пополнил председатель Правительства Сахалинской области Алексей Белик. На сегодняшний день политик проходит лечение на дому.

Белик заболел после прививки от COVID-19. Он прошел процедуру всего несколько дней назад. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального кабмина.

«Отметим, вакцинацию против опасного заболевания первым компонентом он прошел несколько дней назад. Иммунитет еще не успел сформироваться, при этом течение болезни проходит в легкой форме, подчеркивают врачи», — говорится в сообщении.

Ранее российский инфекционист заявил, что коронавирус стал маскироваться под сезонную простуду. Теперь основными симптомами заболевания стали насморк, кишечные расстройства, а также боль в горле.