Туроператоры назвали самые популярные и выгодные яхтенные маршруты

Москва, 13 июля. Яхтенный туризм набирает популярность в России. Жителям страны назвали самые популярные маршруты и примерные цены на туры.

Популярность такого вида отдыха выросла в период пандемии коронавируса, рассказали в национальном туроператоре АЛЕАН. Россияне стали запрашивать яхты во время самоизоляции, чтобы суметь отдохнуть в компании или с семьей на протяжении нескольких дней.

Кроме того, яхтенный туризм является доступным для многих категорий граждан. Так, средняя стоимость аренды парусной яхты вместимостью до 10 человек может обойтись в 200 тысяч рублей на неделю. То есть каюта на двоих на неделю будет стоить 50–60 тыс. рублей. По данным аналитиков, это почти средний чек недельной поездки на море с проживанием в отеле среднего уровня на базе завтраков.

Россияне предпочитают путешествовать на русский север или строить маршруты по озерам. Самым востребованным маршрутом стал путь от Санкт-Петербурга до Белого моря через Ладожское и Онежское озера. Такие места нередко напоминают север Скандинавии.

Часто путешественники отправляются и в Калининград. Например, начинают путь от Рыбной деревни, попадают в Куршский залив, а заканчивают небольшое приключение в национальном парке Куршская коса.

Но большая часть туристов обращают внимание на Черное море. Прогулка на яхте становится для них, скорее, бонусом к пляжному отдыху. Наибольшей популярностью пользуется маршрут Севастополь — Ялта, передает АТОР.

Самым востребованным видом отдыха у туристов в 2021 году стали пляжные туры. Такой отдых выбирают 80% отдыхающих. Экскурсионные поездки интересуют 15% туристов.