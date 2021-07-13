Товарооборот России и Китая вырос на 28,2% с начала года

Пекин, 13 июля. Российско-китайский товарооборот по итогам I полугодия увеличился на 28,2%. Сейчас он составляет 63,075 миллиарда долларов.

Экспорт на территорию России в первом полугодии увеличился на 38,4%, достигнув отметки в 28,946 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг стал больше на 20,6% и сейчас составляет 34,129 миллиарда долларов, говорится в отчете Главного таможенного управления Китая.

Россия стала одним из самых крупных поставщиков мясной продукции на рынок Вьетнама. За первое полугодие страна импортировала 70 тысяч тонн свинины и свиных субпродуктов в республику.