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Netflix запустит хоррор-сериал по комиксу «Что-то убивает детей»
Общество
Netflix запустит хоррор-сериал по комиксу «Что-то убивает детей»
pixabay.com

Лос-Анджелес, 13 июля. Новый хоррор-сериал по мотивам комикса «Что-то убивает детей» появится на платформе Netflix. Продюсером выступит создатель «Призраков дома на холме» Майк Флэнеган.

Майк Флэнеган станет сценаристом пилотного эпизода вместе с Тревором Мэйси. Проект находится на ранней стадии создания. Если весь сезон полностью одобрят, то Мэйси станет шоураннером хоррора, пишет The Hollywood Reporter.

Сюжет предстоящего хоррора расскажет о маленьком провинциальном городке, в котором пропадают дети. Те, кому удалось спастись от сил зла, предупреждают о кровожадных чудовищах. Но из взрослых никто не верит. Шансом на спасение станет некая Эрика Слоутер, которая не только прониклась историями, но стала убивать монстров.

Стриминговая платформа Netflix готовится к выпуску еще одного фильма ужасов «Кроваво-красное небо». Лента расскажет о пассажирах самолета, на борту которого есть вампиры. Премьера запланирована на 23 июля.

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netflix хоррор что-то убивает детей
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