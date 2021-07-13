Netflix запустит хоррор-сериал по комиксу «Что-то убивает детей»

Лос-Анджелес, 13 июля. Новый хоррор-сериал по мотивам комикса «Что-то убивает детей» появится на платформе Netflix. Продюсером выступит создатель «Призраков дома на холме» Майк Флэнеган.

Майк Флэнеган станет сценаристом пилотного эпизода вместе с Тревором Мэйси. Проект находится на ранней стадии создания. Если весь сезон полностью одобрят, то Мэйси станет шоураннером хоррора, пишет The Hollywood Reporter.

Сюжет предстоящего хоррора расскажет о маленьком провинциальном городке, в котором пропадают дети. Те, кому удалось спастись от сил зла, предупреждают о кровожадных чудовищах. Но из взрослых никто не верит. Шансом на спасение станет некая Эрика Слоутер, которая не только прониклась историями, но стала убивать монстров.

Стриминговая платформа Netflix готовится к выпуску еще одного фильма ужасов «Кроваво-красное небо». Лента расскажет о пассажирах самолета, на борту которого есть вампиры. Премьера запланирована на 23 июля.