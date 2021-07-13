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Эпидемиолог Ненастина перечислила преимущества иммунитета после прививки
Общество
Эпидемиолог Ненастина перечислила преимущества иммунитета после прививки
Невские Новости

Москва, 13 июля. Иммунитеты, сформированные после перенесенного COVID-19 и прививки от инфекции, существенно отличаются. Об этом заявила эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина.

Люди, переболевшие каким-то одним штаммом коронавируса, могут заразиться снова, но уже другим вариантом. Вакцина же универсальна и действует на любые виды инфекции, передает РИА Новости.

«Часто организм, истощенный борьбой с коронавирусом, дает неоднозначную реакцию на «врага», вырабатывая антитела в недостаточном количестве. Даже спустя шесть месяцев после прививки иммунный ответ организма на порядок выше, чем у переболевших», отметила Ненастина.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев ранее сообщил, что человек может одновременно заразиться сразу несколькими штаммами коронавируса. Это объясняется тем, что иммунитет формируется только после выздоровления.

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иммунитет прививка коронавирус ольга ненастина
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