Эпидемиолог Ненастина перечислила преимущества иммунитета после прививки

Москва, 13 июля. Иммунитеты, сформированные после перенесенного COVID-19 и прививки от инфекции, существенно отличаются. Об этом заявила эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина.

Люди, переболевшие каким-то одним штаммом коронавируса, могут заразиться снова, но уже другим вариантом. Вакцина же универсальна и действует на любые виды инфекции, передает РИА Новости.

«Часто организм, истощенный борьбой с коронавирусом, дает неоднозначную реакцию на «врага», вырабатывая антитела в недостаточном количестве. Даже спустя шесть месяцев после прививки иммунный ответ организма на порядок выше, чем у переболевших», — отметила Ненастина.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев ранее сообщил, что человек может одновременно заразиться сразу несколькими штаммами коронавируса. Это объясняется тем, что иммунитет формируется только после выздоровления.